На Київщині жінка підпалила себе перед приміщенням суду

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Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Біля приміщення суду жінка облила себе займистою речовиною. Працівники судової охорони намагалися зупинити її, однак марно.

Один із працівників вогнегасником одразу почав гасити полум’я. На місце викликали "швидку". По приїзду медиків жінка була у свідомості. Її терміново госпіталізували – вона отримала близько 70% опіків тіла.

За попередньою інформацією, жінка з чоловіком вирішували у судовому порядку питання щодо прав на дитину.

Відкрита кримінальна справа за фактом доведення до самогубства (ч. 1 ст. 120 КК України).

Нагадаємо, у червні в Одесі у парку виявили тіло чоловіка, він підірвав себе гранатою.