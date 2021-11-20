На київському заводі багатотонний верстат впав на робітників: вони загинули
На київському заводі загинули двоє працівників, на яких впав багатотонний верстат
Про це повідомила комунальна аварійно-рятувальна служба Київська служба порятунку в Facebook, передавати RegioNews.
Причиною трагедії стало порушення правил техніки безпеки при виконанні монтажних робіт. Обидва робітників загинули на місці інциденту.
Рятувальники ДСНС виконали роботи з вивільнення тіл загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.
Щілина між підлогою і верстатом не перевищувала 5 см, тому робота тривала майже годину.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка повинна встановити всі обставини цієї трагедії. За фактом події також проводиться службове розслідування.
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