На київському заводі багатотонний верстат впав на робітників: вони загинули

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На київському заводі загинули двоє працівників, на яких впав багатотонний верстат

Про це повідомила комунальна аварійно-рятувальна служба Київська служба порятунку в Facebook, передавати RegioNews.

Причиною трагедії стало порушення правил техніки безпеки при виконанні монтажних робіт. Обидва робітників загинули на місці інциденту.

Рятувальники ДСНС виконали роботи з вивільнення тіл загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.

Щілина між підлогою і верстатом не перевищувала 5 см, тому робота тривала майже годину.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка повинна встановити всі обставини цієї трагедії. За фактом події також проводиться службове розслідування.