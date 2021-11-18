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18 листопада 2021, 18:19

У Києві затримали продавця підроблених COVID-сертифікатів. Йому допомагав сімейний лікар

18 листопада 2021, 18:19
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Фото: iз відкритих джерел
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У Києві затримали чоловіка і жінку, яка є медпрацівником однієї з київських лікарень, за продаж підроблених COVID-сертифікатів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Слідчі Дарницького управління поліції спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури викрили незаконну діяльність чоловіка, який виготовляв і продавав підроблені COVID-сертифікати. 32-річному місцевому жителю допомагала медпрацівник однієї з київських лікарень.

Поліцейські з'ясували, що зловмисник знаходив клієнтів через соціальні мережі та пропонував придбати міжнародний covid-сертифікат без проходження процедури вакцинації. Йому допомагала сімейний лікар, яка вносила недостовірну інформацію в базу даних електронної системи охорони здоров'я і видавала covid-сертифікат. Таким чином цей документ відображався в додатку "Дія", що давало можливість виїзду за кордон.

Правоохоронці встановили, що клієнти платили за "послугу" 4 тис. гривень і отримували підроблені сертифікати поштою.

В результаті санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили речові докази: чернетки, банківські картки, телефони, свідоцтва про вакцинацію, ноутбук та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Слідчі Дарницького управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України - несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

На даний час за процесуального керівництва окружної прокуратури правоохоронці готують зловмисникам повідомлення про підозри у скоєнні злочину. Їм загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років. Триває досудове розслідування.

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