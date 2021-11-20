На киевском заводе многотонный станок упал на рабочих: они погибли

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На киевском заводе погибли двое работников, на которых упал многотонный станок

Об этом сообщила коммунальная аварийно-спасательная служба Киевская служба спасения в Facebook, передает RegioNews.

Причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности при выполнении монтажных работ. Оба рабочих погибли на месте инцидента.

Спасатели ГСЧС выполнили работы по высвобождению тел погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая должна установить все обстоятельства этой трагедии. По факту происшествия также проводится служебное расследование.