На киевском заводе многотонный станок упал на рабочих: они погибли
На киевском заводе погибли двое работников, на которых упал многотонный станок
Об этом сообщила коммунальная аварийно-спасательная служба Киевская служба спасения в Facebook, передает RegioNews.
Причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности при выполнении монтажных работ. Оба рабочих погибли на месте инцидента.
Спасатели ГСЧС выполнили работы по высвобождению тел погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.
Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая должна установить все обстоятельства этой трагедии. По факту происшествия также проводится служебное расследование.
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