У Києві за наркоторгівлю затримали двох екс-поліцейських

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Правоохоронці припинили діяльність двох колишніх співробітників Нацполіції України, які в Києві збували наркотики

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Відзначається, що, двоє колишніх поліцейських (підполковник і майор, що звільнилися з лав поліції в 2020 році) організували бізнес, пов'язаний з незаконним обігом наркотичних речовин.

"Розрахунки з клієнтами проводилися готівкою, а товар передавався з рук в руки. З метою документування їх злочинної діяльності правоохоронці провели у фігурантів оперативну закупівлю наркотичних засобів - 15 гр кокаїну і 100 гр метадону на загальну суму 3 тисячі доларів США", - йдеться в повідомленні.

У колишніх поліцейських провели обшуки, в ході яких були вилучені наркотичні засоби, ваги, боєприпаси, зброя, чорнові записи, посвідчення працівників правоохоронних органів, близько 20 паспортів різних країн на ім'я інших осіб, спеціальні технічні засоби для стеження за пересуванням автомобілів, пристрої для проникнення в автомобілі та інші речові докази.

Одному фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також готується повідомлення про підозру другому фігуранту кримінального провадження.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали 25-річного жителя Київщини, який налагодив збут наркотиків і психотропів на території столиці.