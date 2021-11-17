13:54  17 листопада
МОЗ збирається посилити правила для роботи в "жовтій" зоні: до чого готуватися
18:23  17 листопада
З завтрашнього дня Білорусь припиняє постачання електроенергії в Україну
12:21  17 листопада
Столичні школярі вже з понеділка повертаються за парти
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2021, 20:18

У Києві за наркоторгівлю затримали двох екс-поліцейських

17 листопада 2021, 20:18
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці припинили діяльність двох колишніх співробітників Нацполіції України, які в Києві збували наркотики

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Відзначається, що, двоє колишніх поліцейських (підполковник і майор, що звільнилися з лав поліції в 2020 році) організували бізнес, пов'язаний з незаконним обігом наркотичних речовин.

"Розрахунки з клієнтами проводилися готівкою, а товар передавався з рук в руки. З метою документування їх злочинної діяльності правоохоронці провели у фігурантів оперативну закупівлю наркотичних засобів - 15 гр кокаїну і 100 гр метадону на загальну суму 3 тисячі доларів США", - йдеться в повідомленні.

У колишніх поліцейських провели обшуки, в ході яких були вилучені наркотичні засоби, ваги, боєприпаси, зброя, чорнові записи, посвідчення працівників правоохоронних органів, близько 20 паспортів різних країн на ім'я інших осіб, спеціальні технічні засоби для стеження за пересуванням автомобілів, пристрої для проникнення в автомобілі та інші речові докази.

Одному фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також готується повідомлення про підозру другому фігуранту кримінального провадження.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали 25-річного жителя Київщини, який налагодив збут наркотиків і психотропів на території столиці.

Київ прокуратура наркотики поліція

На Київщині викрили лабораторію з виготовлення амфетаміну у промислових масштабах
15 листопада 2021, 15:57
СБУ викрила велику мережу COVID-аферистів у Києві та двох областях
15 листопада 2021, 13:18
На Київщині судитимуть громадянку Британії за викрадення та пограбування латвійця
12 листопада 2021, 20:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua