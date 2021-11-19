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19 ноября 2021, 10:13

В Киеве посреди улицы нашли человеческие ноги: подозреваемого в страшном убийстве уже задержали

19 ноября 2021, 10:13
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Фото: из открытых источников
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В Печерском районе Киева в четверг, 18 ноября, в мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киева.

"В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт", - говорится в сообщении.

Фото:"Сегодня"

Правоохранители проводили осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, а также устанавливают возможных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, расположенных рядом. Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего человека и розыска лиц, причастных к убийству.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Фото: "Сегодня"

Как стало известно позже, части тела убитого человека в Киеве в мусорном баке на Бульваре Дружбы Народов нашел бездомный, когда искал еду. Подозреваемого в жестоком убийстве задержали.

Как сообщил Телеграм-канал "Киев Оперативный", предполагаемого преступника задержали в ту же ночь.

"Ужасная находка была обнаружена в мусорном баке в районе Дружбы Народов. В пакете посреди мусора нашли человеческие ноги… По имеющейся ориентировке патрульными полицейскими на Дарнице задержан подозреваемый в убийстве", – говорится в сообщениях.

Полиция установила, что к совершению преступления может быть причастен 32-летний уроженец Горловки Донецкой области.

Подозреваемый в убийстве / фото t.me/KyivOperativ

По информации Telegram-канала "Киев Сейчас", рядом с пакетом с человеческим ногами нашли и другие части тела.

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