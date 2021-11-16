В Киеве маршрутка пыталась "проскочить" на красный и врезалась в такси, пострадала пассажирка

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В Деснянском районе Киева на Троещине маршрутка врезалась в авто такси Skoda, пострадал один человек и попал в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал Magnolia TV.

Авария в Киеве случилась на пересечении улиц Маяковского и Закревского, пострадала пассажирка такси.

По словам водителя такси, он ехал по улице Маяковского на зеленый свет светофора, а водитель маршрутки одновременно попытался "проскочить" на красный.

Таксист также сказал, что его пассажирка не пристегнулась и ударилась головой.

"Таксист... хотел уйти от удара, но боялся протаранить встречный транспорт. Поэтому маршрутка врезалась в автомобиль Skoda. Что касается водителя маршрутного такси, то мужчина уверял, что правила не нарушал. Однако очевидцы добавили, что маршрутка действительно поехала на запрещенный сигнал", – говорится на канале.

В маршрутке во время аварии находились три человека, обошлось без травмированных.

Ранее мы писали, что в Харькове расследуют обстоятельства двух аварий на Салтовском шоссе. После первого столкновения водитель попытался скрыться, однако врезался еще в две машины.