14:48  10 ноября
Кабмин хочет приватизировать "Центрэнерго" вместе с шахтами в составе реанимированной НАК "ЭКУ"
13:16  10 ноября
Столичные школьники еще на неделю задержатся на "дистанционке"
11:18  10 ноября
Украинцы заплатят штраф за выгул собак без намордника
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2021, 15:20

В Киеве за три недели до зимы расцвели каштаны

10 ноября 2021, 15:20
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве буквально за три недели до начала зимы расцвели каштаны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Киев без цензуры".

Цветущие деревья заметили на Оболони и Теремках.

"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", - говорится в сообщении.

Отметим, что обычно каштаны в Киеве расцветают в мае.

Ранее мы писали, что 22 сентября на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района Черновицкой области, выпал снег.

Киев каштан погода

Киевсовет поддержал передачу 6 га под застройку в Дарницком районе
10 ноября 2021, 12:47
В Киеве установили около 400 новых дорожных знаков
07 ноября 2021, 12:56
В Киеве ведено движение общественного транспорта без соблюдения расписания - из-за сбоя
05 ноября 2021, 09:03
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram