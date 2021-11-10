В Киеве за три недели до зимы расцвели каштаны
В Киеве буквально за три недели до начала зимы расцвели каштаны
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Киев без цензуры".
Цветущие деревья заметили на Оболони и Теремках.
"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", - говорится в сообщении.
Отметим, что обычно каштаны в Киеве расцветают в мае.
Ранее мы писали, что 22 сентября на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района Черновицкой области, выпал снег.
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