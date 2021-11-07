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07 листопада 2021, 12:56 230

У Києві встановили близько 400 нових дорожніх знаків

07 листопада 2021, 12:56 230
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Фото з відкритих джерел
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У столиці встановили близько 400 нових дорожніх знаків

Як пише RegioNews, про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Він зазначив, що на період від 1 листопада до 1 квітня на 55 вулицях міста КП "Центр організації дорожнього руху" встановило дорожні знаки 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" з табличками 7.12 "Ожеледиця".

"Під час ожеледиці в зоні дії відповідного знаку рух транспортних засобів буде заборонений. Проте, згідно з Правилами дорожнього руху, це не стосується маршрутних автобусів, тролейбусів і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені зупинки. Також ця заборона не розповсюджується на автомобілі водіїв з інвалідністю та осіб, що перевозять таких пасажирів", - сказав заступник голови КМДА.

КМДАЯк додав заступник голови КМДА, водії з інвалідністю, а також громадяни, які проживають або працюють у цій зоні чи обслуговують розташовані там підприємства, можуть в'їжджати до зони дії знаку, але повинні виїжджати з неї на найближчому до місця призначення перехресті.

Крім того, ще на 74 вулицях комунальники встановили попереджувальні дорожні знаки 1.13 "Слизька дорога".

КМДА

Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні діють нові правила дорожнього руху.

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