На Буковині випав сніг
У середу, 22 вересня, у Чернівецькій області випав сніг
Про це пише RegioNews з посиланням на "Чернівецький промінь".
Повідомляється, що сніг випав на горі Томнатик, яка розташована на хребті Томнатикул в межах Вижницького району Чернівецької області. На вершині гори розташована занедбана радіолокаційна станція радянської ППО - "Памір".
Фото першого снігу в гірських районах Буковини публікують у соціальних мережах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вихідні у Карпатах стане набагато тепліше.
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