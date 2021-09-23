На Буковині випав сніг

Фото: Рixabay

У середу, 22 вересня, у Чернівецькій області випав сніг

Про це пише RegioNews з посиланням на "Чернівецький промінь".

Повідомляється, що сніг випав на горі Томнатик, яка розташована на хребті Томнатикул в межах Вижницького району Чернівецької області. На вершині гори розташована занедбана радіолокаційна станція радянської ППО - "Памір".

Фото першого снігу в гірських районах Буковини публікують у соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вихідні у Карпатах стане набагато тепліше.