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23 вересня 2021, 11:59 153

На Буковині випав сніг

23 вересня 2021, 11:59 153
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Фото: Рixabay
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У середу, 22 вересня, у Чернівецькій області випав сніг

Про це пише RegioNews з посиланням на "Чернівецький промінь".

Повідомляється, що сніг випав на горі Томнатик, яка розташована на хребті Томнатикул в межах Вижницького району Чернівецької області. На вершині гори розташована занедбана радіолокаційна станція радянської ППО - "Памір".

Фото першого снігу в гірських районах Буковини публікують у соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вихідні у Карпатах стане набагато тепліше.

Україна погода сніг Буковина Чернівецька область

 
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