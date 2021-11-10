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10 листопада 2021, 12:47

Київрада підтримала передачу 6 га під забудову в Дарницькому районі

10 листопада 2021, 12:47
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Фото: iз відкритих джерел
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Київрада вирішила передати земельну ділянку в 6,25 га ТОВ "Глобал-Рент" в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових комплексів

Про це пише RegioNews з посиланням на документ, опублікований на сайті КМДА.

Згідно з текстом рішення, йдеться про ділянку по вул. Сортувальній, 2, вул. Клеманській, 3 у Дарницькому районі Києва.

Підставою для отримання ділянки в оренду стало придбання фірмою права власності на нерухоме майно в серпні-вересні 2017 року. Нормативна грошова оцінка орендованої ділянки становить 119,61 млн грн. Розмір річної орендної плати складе 3% – 3,59 млн грн.

Однак, згідно з Генпланом, земельна ділянка частково відноситься до території громадських будівель та території зелених насаджень загального користування. Що автоматично унеможливлює зведення житла.

Раніше ми писали, що Київська міськрада 4 листопада під час засідання перейменувала 12 вулиць.

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