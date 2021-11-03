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03 ноября 2021, 14:57 463

Кличко бьет тревогу из-за возможной нехватки кислорода в столичных COVID-больницах

03 ноября 2021, 14:57 463
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Фото из открытых источников
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Пациентам с COVID-19 в три раза больше кислорода, чем во время прошлой волны коронавирус. Если темпы госпитализаций в Киеве будут расти, то больницы могут столкнуться с его нехваткой

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

"Сегодня городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса. И это - колоссальные объемы", - отметил он.

По его словам, туда, где возникают проблемы, сразу направляют дополнительные запасы кислорода.

Мы заключили предварительно договоры с различными предприятиями на его поставку. Впрочем, в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, - а сегодня кровати с кислородом в столице заполнены почти на 75% - специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода", - добавил Кличко.

Напомним, что 2 ноября в Киеве зафиксировали новый антирекорд по количеству больных и умерших от COVID-19.

коронавирус Кличко Виталий кислород

 
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