У Києві зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих та померлих від COVID
Київ оновив антирекорд з коронавірусу - за останню добу загинуло 60 містян, що більше ніж попередній максимум, коли загинуло 54 людини
Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.
Так, за останню добу у Києві зафіксовано 1738 нових підтверджених випадків захворювання. Одужало 1157 осіб, а 60 осіб загинули.
За весь час пандемії у місті захворіли COVID 261 535 людей, померли - 6268, одужали - 230 623.
Повідомлялось, що з 1 листопада Київ перебуває у "червоній зоні" епідемічної небезпеки.
Нагадаємо, за 1 листопада в Україні зафіксували 700 летальних випадків, госпіталізували 3188 осіб, одужали 12 639 осіб.
Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Одеській (1908) області, Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і в Києві (1738).