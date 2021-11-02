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02 листопада 2021, 09:49 194

У Києві зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих та померлих від COVID

02 листопада 2021, 09:49 194
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Фото: з відкритих джерел
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Київ оновив антирекорд з коронавірусу - за останню добу загинуло 60 містян, що більше ніж попередній максимум, коли загинуло 54 людини

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Так, за останню добу у Києві зафіксовано 1738 нових підтверджених випадків захворювання. Одужало 1157 осіб, а 60 осіб загинули.

За весь час пандемії у місті захворіли COVID 261 535 людей, померли - 6268, одужали - 230 623.

Повідомлялось, що з 1 листопада Київ перебуває у "червоній зоні" епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, за 1 листопада в Україні зафіксували 700 летальних випадків, госпіталізували 3188 осіб, одужали 12 639 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Одеській (1908) області, Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і в Києві (1738).

МОЗ смерть хвороба коронавірус ушпиталення

 
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