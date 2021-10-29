14:59  29 жовтня
В Закарпатській області виявили вірус поліомієліту
11:26  29 жовтня
З 1 листопада в Україні з'являться нові дорожні знаки
17:33  29 жовтня
На Донбасі зафіксували 9 порушень, трьох наших бійців поранено
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2021, 22:15 225

Суд зобов'язав продати Києву цех заводу "Більшовик", необхідний для завершення розв'язки на Шулявці за 112 мільйонів

29 жовтня 2021, 22:15 225
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

П'ятий цех Першого київського машинобудівного заводу(завод "Більшовик") має бути продано Києву за 112 мільйонів гривень за рішенням суду

Як передає RegioNews про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі одного з телеканалів

Через територію цеху, зокрема проходиме розв’язку на Шулявському шляхопроводі.

"Місто має суперечку з приводу 5-го цеху "Більшовика" з Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали весь завод. Ми відмовилися та звернулися до суду", – заявив Кличко.

Мер підкреслив, що згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу "Більшовик" зобов'язаний продати Києву п'ятий цех, за ціною, встановленою експертною оцінкою - 112 млн гривень.

"І ми розраховуємо, що з новим власником відповідне рішення суду буде виконане до кінця року", – уточнив Кличко.

За його словами, якщо місто вирішить питання щодо п'ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочне оформлення необхідних документів та будівництво.

"Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Нагадаємо, що у липні реконструкція Шулявського мосту в Києві подорожчала майже на 1 млрд грн

Кличко Віталій Шулявський міст суд олігархи

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua