Суд зобов'язав продати Києву цех заводу "Більшовик", необхідний для завершення розв'язки на Шулявці за 112 мільйонів
П'ятий цех Першого київського машинобудівного заводу(завод "Більшовик") має бути продано Києву за 112 мільйонів гривень за рішенням суду
Як передає RegioNews про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі одного з телеканалів
Через територію цеху, зокрема проходиме розв’язку на Шулявському шляхопроводі.
"Місто має суперечку з приводу 5-го цеху "Більшовика" з Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали весь завод. Ми відмовилися та звернулися до суду", – заявив Кличко.
Мер підкреслив, що згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу "Більшовик" зобов'язаний продати Києву п'ятий цех, за ціною, встановленою експертною оцінкою - 112 млн гривень.
"І ми розраховуємо, що з новим власником відповідне рішення суду буде виконане до кінця року", – уточнив Кличко.
За його словами, якщо місто вирішить питання щодо п'ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочне оформлення необхідних документів та будівництво.
"Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.
Нагадаємо, що у липні реконструкція Шулявського мосту в Києві подорожчала майже на 1 млрд грн