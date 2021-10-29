Суд зобов'язав продати Києву цех заводу "Більшовик", необхідний для завершення розв'язки на Шулявці за 112 мільйонів

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П'ятий цех Першого київського машинобудівного заводу(завод "Більшовик") має бути продано Києву за 112 мільйонів гривень за рішенням суду

Як передає RegioNews про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі одного з телеканалів

Через територію цеху, зокрема проходиме розв’язку на Шулявському шляхопроводі.

"Місто має суперечку з приводу 5-го цеху "Більшовика" з Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали весь завод. Ми відмовилися та звернулися до суду", – заявив Кличко.

Мер підкреслив, що згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу "Більшовик" зобов'язаний продати Києву п'ятий цех, за ціною, встановленою експертною оцінкою - 112 млн гривень.

"І ми розраховуємо, що з новим власником відповідне рішення суду буде виконане до кінця року", – уточнив Кличко.

За його словами, якщо місто вирішить питання щодо п'ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочне оформлення необхідних документів та будівництво.

"Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Нагадаємо, що у липні реконструкція Шулявського мосту в Києві подорожчала майже на 1 млрд грн