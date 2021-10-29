Суд обязал продать Киеву цех завода "Большевик", необходимый для завершения развязки на Шулявке за 112 миллионов

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Пятый цех первого киевского машиностроительного завода (завод "Большевик") должен быть продан Киеву за 112 миллионов гривен по решению суда

Как передает RegioNews об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов

Через территорию цеха, в частности будет проходить развязку на Шулявском путепроводе.

"Город имеет спор по поводу 5-го цеха "большевика" с Фондом госимущества в течение почти двух лет. Сначала нам предложили выкупить цех за 700 миллионов гривен-половину цены, за которую недавно продали весь завод. Мы отказались и обратились в суд", – заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что согласно решению суда, любой владелец завода "Большевик" обязан продать Киеву пятый цех, по цене, установленной экспертной оценкой в 112 млн гривен.

"И мы рассчитываем, что с новым собственником соответствующее решение суда будет выполнено до конца года", – уточнил Кличко.

По его словам, если город решит вопрос по пятому цеху до конца этого года, то со следующего года начнет оформление необходимых документов и строительство.

"Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн - его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Напомним, что в июле реконструкция Шулявского моста в Киеве подорожала почти на 1 млрд грн