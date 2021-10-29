14:59  29 октября
В Закарпатской области обнаружили вирус полиомиелита
11:26  29 октября
С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки
17:33  29 октября
На Донбассе зафиксировали 9 нарушений, трое наших бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
29 октября 2021, 22:15 227

Суд обязал продать Киеву цех завода "Большевик", необходимый для завершения развязки на Шулявке за 112 миллионов

29 октября 2021, 22:15 227
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Пятый цех первого киевского машиностроительного завода (завод "Большевик") должен быть продан Киеву за 112 миллионов гривен по решению суда

Как передает RegioNews об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов

Через территорию цеха, в частности будет проходить развязку на Шулявском путепроводе.

"Город имеет спор по поводу 5-го цеха "большевика" с Фондом госимущества в течение почти двух лет. Сначала нам предложили выкупить цех за 700 миллионов гривен-половину цены, за которую недавно продали весь завод. Мы отказались и обратились в суд", – заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что согласно решению суда, любой владелец завода "Большевик" обязан продать Киеву пятый цех, по цене, установленной экспертной оценкой в 112 млн гривен.

"И мы рассчитываем, что с новым собственником соответствующее решение суда будет выполнено до конца года", – уточнил Кличко.

По его словам, если город решит вопрос по пятому цеху до конца этого года, то со следующего года начнет оформление необходимых документов и строительство.

"Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн - его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Напомним, что в июле реконструкция Шулявского моста в Киеве подорожала почти на 1 млрд грн

Кличко Виталий Шулявский мост суд олигархи

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua