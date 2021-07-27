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27 липня 2021, 16:43 378

Реконструкція Шулявського мосту в Києві подорожчала майже на 1 млрд грн

27 липня 2021, 16:43 378
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Фото з відкритих джерел
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Реконструкція столичного Шулявського шляхопроводу подорожчала на 1 мільярд гривень.

Про це пише Regionews з посиланням на відповідне розпорядження КМДА

Згідно з документом, вартість реконструкції шляхопроводу зросла до 1,99 млрд грн.

На старті робіт оновлення мосту оцінювали в 599 млн грн. Згідно з останнім проєктом реконструкції від жовтня 2019-го ремонт мосту коштував 1,05 млрд грн. При цьому зазначена вартість розрахована за цінами кінця березня 2020-го.

Завершити реконструкцію мають за вісім місяців. В оновленому проекті враховані "експертні звіти". Їм перезатверджуються техніко-економічні параметри проекту.

Нагадаємо, що в лютому 2017 року аварійний Шулявський міст обвалився. Після цього прийнято рішення про його реконструкцію: вона почалася в березні 2019 року. Стартова ціна проекту становила 599 млн грн. Потім Кличко збільшив бюджет проекту вдвічі, до 1,05 млрд грн. Через перегляд ціни Кличка підозрюють у зловживанні владою і розкраданні державних коштів. Наприкінці грудня 2019-го на Шулявському мосту частково запустили рух. У січні будівельники приступили до облаштування з'їздів з моста. Їх не могли добудувати через нерухомість на місцях заїздів. Наприкінці 2020-го на мосту впали ліхтарні стовпи. Його досі не добудували. Повноцінний запуск моста попередньо запланований на кінець 2022

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