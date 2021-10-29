У Києві вночі сталася подвійна ДТП за участі фури та автобуса: постраждали люди

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На Набережній трасі у Києві сталося дві дорожньо-транспортні пригоди на одному й тому ж місці. Внаслідок аварій постраждали четверо осіб

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Київ Оперативний".

Перша ДТП сталася за участі автомобілів Audi й BMW, які, за словами очевидців, на великій швидкості "грали в шашки" на дорозі. Так, водій Audi наздогнав BMW. Від цього удару обидві машини опинилися у відбійнику.

Не зважаючи на те, що автомобілі отримали серйозні пошкодження, люди дивом не травмувалися. Водії вирішили оформити ДТП за протоколом.

Через дві години на тому ж самому місці сталася ще одна ДТП: зіткнулися автомобілі марки Mercedes, фура й автобус. Як вдалося з'ясувати, Mercedes, перебудовуючись в ліву смугу, "підрізав" інший Mercedes, водій якого не встиг загальмувати та протаранив його в задню частину. Після чого останній автомобіль полетів в автобус, що рухався в середній смузі.

За словами правоохоронців, до лікарні було госпіталізовано четверо пасажирів.

Нагадаємо, раніше поруч з містом Обухів у Київській області сталася аварія за участі пасажирського автобуса та вантажівки.