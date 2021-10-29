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29 октября 2021, 08:49 879

В Киеве ночью произошло двойное ДТП с участием фуры и автобуса: пострадали люди

29 октября 2021, 08:49 879
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Фото: из открытых источников
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На Набережной трассе в Киеве произошло два дорожно-транспортных происшествия на одном и том же месте. В результате аварий пострадали четыре человека

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Киев Оперативный".

Первое ДТП произошло с участием автомобилей Audi и BMW, которые, по словам очевидцев, на большой скорости "играли в шашки" на дороге. Так, водитель Audi догнал BMW. От этого удара обе машины оказались в отбойнике.

Несмотря на то, что автомобили получили серьезные повреждения, люди чудом не травмировались. Водители решили оформить ДТП по протоколу.

Через два часа на том же самом месте произошло еще одно ДТП: столкнулись автомобили марки Mercedes, фура и автобус. Как удалось выяснить, Mercedes, перестраиваясь в левую полосу, "подрезал" другой Mercedes, водитель которого не успел затормозить и протаранил его в заднюю часть. После чего последний автомобиль полетел в автобус, двигавшийся в средней полосе.

По словам правоохранителей, в больницу были госпитализированы четверо пассажиров.

Напомним, ранее рядом с городом Обухов в Киевской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика.

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