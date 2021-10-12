У центрі Києва через пожежу перекрили вулицю: горів дах житлового будинку
У Києві в п'ятиповерховому житловому будинку на вул. Костьольна, 2-В, що у Шевченківському районі спалахнула пожежа
Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
На місце події відразу було направлено рятувальників. Прибувши до місця виклику, вони встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 кв.м.
Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців. О 08:14 пожежу на площі 200 кв.м локалізовано", - розповіли у ДСНС.
Вже о 08:38 пожежу покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку було ліквідовано.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі встановлюються причини пожежі.
Рух вулицею Костьольною перекрито в обидва напрямки.
Нагадаємо, 4 вересня у Києві горів костел Святого Миколая: пошкоджено орган.
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