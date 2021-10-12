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12 жовтня 2021, 09:12 179

У центрі Києва через пожежу перекрили вулицю: горів дах житлового будинку

12 жовтня 2021, 09:12 179
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Фото: ДСНС
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У Києві в п'ятиповерховому житловому будинку на вул. Костьольна, 2-В, що у Шевченківському районі спалахнула пожежа

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

На місце події відразу було направлено рятувальників. Прибувши до місця виклику, вони встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 кв.м.

Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців. О 08:14 пожежу на площі 200 кв.м локалізовано", - розповіли у ДСНС.

Вже о 08:38 пожежу покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку було ліквідовано.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі встановлюються причини пожежі.

Рух вулицею Костьольною перекрито в обидва напрямки.

Нагадаємо, 4 вересня у Києві горів костел Святого Миколая: пошкоджено орган.

На відновлення столичного костелу Святого Миколая зібрали 1 млн грн за один день.

Київ пожежа поліція дороги рятувальники ДСНС

 
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