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12 октября 2021, 09:12 167

В центре Киева из-за пожара перекрыли улицу: горела крыша жилого дома

12 октября 2021, 09:12 167
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Фото: ГСЧС
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В Киеве в пятиэтажном жилом доме на ул. Костельной, 2-в, что в Шевченковском районе вспыхнул пожар

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия сразу были направлены спасатели. Прибыв к месту вызова, они установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 кв. м.

Пожарные сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации жителей. В 08: 14 пожар на площади 200 кв. м локализован", - рассказали в ГСЧС.

Уже в 08:38 пожар кровли пятиэтажного жилого дома был ликвидирован.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины пожара.

Движение по улице Костельной перекрыто в обоих направлениях.

Напомним, 4 сентября в Киеве горел костел Святого Николая: поврежден орган.

На восстановление столичного костела Святого Николая собрали 1 млн грн за один день.

Киев пожар полиция дороги спасатели ГСЧС

 
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