В центре Киева из-за пожара перекрыли улицу: горела крыша жилого дома
В Киеве в пятиэтажном жилом доме на ул. Костельной, 2-в, что в Шевченковском районе вспыхнул пожар
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия сразу были направлены спасатели. Прибыв к месту вызова, они установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 кв. м.
Пожарные сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации жителей. В 08: 14 пожар на площади 200 кв. м локализован", - рассказали в ГСЧС.
Уже в 08:38 пожар кровли пятиэтажного жилого дома был ликвидирован.
По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины пожара.
Движение по улице Костельной перекрыто в обоих направлениях.
Напомним, 4 сентября в Киеве горел костел Святого Николая: поврежден орган.
На восстановление столичного костела Святого Николая собрали 1 млн грн за один день.