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09 вересня 2021, 11:24 112

У Києві горів будинок та три автівки: чоловіка у важкому стані госпіталізували

09 вересня 2021, 11:24 112
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Фото: Facebook
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У Святошинському районі столиці згорів двоповерховий приватний будинок та поруч припарковані 3 автомобілі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили чоловіка з опіками 2-3 ступеню, його направили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у м.Києві.

Так, вогнеборці встановили, що загоряння виникло на другому поверсі будинку з розповсюдженням вогню на перший та на поруч припарковані 3 автомобілі.

О 03:55 пожежу було локалізовано на площі 150 кв.м, а о 04:36 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Під час розвідки на вході в будинок рятувальниками було виявлено чоловіка, який був у вкрай важкому стані. Бійці передали його медичним працівникам та з попереднім діагнозом опіки 2-3 ступеню.

Обставини виникнення пожежі встановить слідство.

Раніше повідомлялось, що у Львові студентки з Єгипту отруїлися чадним газом. Їх було госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні.

ушпиталення пожежа ДСНС авто Будинок

 
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