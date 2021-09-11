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11 сентября 2021, 17:44 862

В Киеве на ходу загорелся автомобиль: водитель успел выпрыгнуть

11 сентября 2021, 17:44 862
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Фото: из открытых источников
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В Киеве на проспекте Палладина загорелся автомобиль. Водителя машины нашли в нескольких метрах от горящей машины - он смог выпрыгнуть из нее на ходу

Как передает RegioNews, о происшествии сообщают столичные Telegram-каналы.

"Прямо сейчас под путепроводом на Палладина пылает авто и на дороге лежит мужчина. На место уже едут все экстренные службы", - сообщает Киев Оперативный.

На видео видно как на дороге в нескольких метрах от машины лежит мужчина.

По предварительным данным, мужчина был госпитализирован, а на месте работают следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе столицы сгорел двухэтажный частный дом и рядом припаркованы 3 автомобиля. Во время тушения пожара спасатели обнаружили мужчину с ожогами 2-3 степени, его направили в больницу.

ДТП авария ГСЧС полиция госпитализация медики

 
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