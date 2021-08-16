У департаменті КМДА проводять обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту

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Сьогодні вранці, 16 серпня, Київська міська прокуратура проводить обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА за фактом привласнення коштів на будівництві Подільського мосту

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Будівництво Подільського мосту - прокуратура проводить обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, у замовника робіт та підрядника", - йдеться у повідомленні.

Наразі обшуки проводять у приміщеннях: Департаменту транспортної інфраструктури КМДА; комунального підприємства "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва"; "Укрдержбудекспертиза"; у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях.

Слідством встановлено, що у квітні 2017 року між комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та ТОВ "Еко-Буд-Трейд" укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, які передбачені технологічними картами виробника використаних на об’єкті: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві" не виконувались.

Внаслідок зазначених дій місцевому бюджету територіальної громади міста Києва спричинено збитки на загальну суму понад 4,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня ДБР проводило обшуки у "Київводоканалі", а також разом з СБУ обшукували Департамент транспортної інфраструктури КМДА та "Київавтодор".