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06 серпня 2021, 09:28 1751

У Києві вранці сталася ДТП: дівчина на BMW знесла два МАФи

06 серпня 2021, 09:28 1751
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Фото: t.me/allkiev
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У столичному мікрорайоні Позняки біля ТЦ "Піраміда" сталася ДТП за участю автомобіля BMW. За кермом легковика перебувала дівчина, яка не впоралася з керуванням

Як передає RegioNews, про цей інцидент повідомили очевидці в соціальних мережах.

Відзначається, що удар машини по кіосках, які займаються продажем квітів і сигарет, був досить сильним через що учасники події не могли вибратися з машини без допомоги рятувальників.

На місці події вже присутні представники патрульної поліції, проте офіційних коментарів від поліції або ДСНС поки не надходило.

Нагадаємо, 5 серпня вдень на автодорозі Львів-Ужгород у селі Оброшине (Львівська область) сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля.

ДТП події авто аварія МАФ

 
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