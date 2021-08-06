У Києві вранці сталася ДТП: дівчина на BMW знесла два МАФи

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У столичному мікрорайоні Позняки біля ТЦ "Піраміда" сталася ДТП за участю автомобіля BMW. За кермом легковика перебувала дівчина, яка не впоралася з керуванням

Як передає RegioNews, про цей інцидент повідомили очевидці в соціальних мережах.

Відзначається, що удар машини по кіосках, які займаються продажем квітів і сигарет, був досить сильним через що учасники події не могли вибратися з машини без допомоги рятувальників.

На місці події вже присутні представники патрульної поліції, проте офіційних коментарів від поліції або ДСНС поки не надходило.

Нагадаємо, 5 серпня вдень на автодорозі Львів-Ужгород у селі Оброшине (Львівська область) сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля.