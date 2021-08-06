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06 августа 2021, 09:28 1713

В Киеве утром произошло ДТП: девушка на BMW снесла два МАФа

06 августа 2021, 09:28 1713
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Фото: t.me/allkiev
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В столичном микрорайоне Позняки возле ТЦ "Пирамида" произошло ДТП с участием автомобиля BMW. За рулем легковушки находилась девушка, которая не справилась с управлением

Как передает RegioNews, об этом инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что удар машины по киоскам, которые занимаются продажей цветов и сигарет, был достаточно сильным из-за чего участники происшествия не могли выбраться из машины без помощи спасателей.

На месте события уже присутствуют представители патрульной полиции, однако официальных комментариев от полиции или ГСЧС пока не поступало.

Напомним, 5 августа днем на автодороге Львов-Ужгород в селе Оброшино (Львовская область) произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

ДТП происшествия авто авария МАФ

 
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