В Киеве утром произошло ДТП: девушка на BMW снесла два МАФа
В столичном микрорайоне Позняки возле ТЦ "Пирамида" произошло ДТП с участием автомобиля BMW. За рулем легковушки находилась девушка, которая не справилась с управлением
Как передает RegioNews, об этом инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.
Отмечается, что удар машины по киоскам, которые занимаются продажей цветов и сигарет, был достаточно сильным из-за чего участники происшествия не могли выбраться из машины без помощи спасателей.
На месте события уже присутствуют представители патрульной полиции, однако официальных комментариев от полиции или ГСЧС пока не поступало.
Напомним, 5 августа днем на автодороге Львов-Ужгород в селе Оброшино (Львовская область) произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.
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