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05 серпня 2021, 16:53 342

На Львівщині поліцейська автівка потрапила у ДТП, є постраждалі

05 серпня 2021, 16:53 342
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Фото: Varta1
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5 серпня вдень на автодорозі Львів-Ужгород у селі Оброшине (Львівська область) сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Varta1.

Зазначається, що зіткнулися поліцейський автомобіль Renault Duster і Skoda Octavia зі львівськими номерами. В результаті аварії постраждали три людини.

На місці ДТП працюють правоохоронці. Причини та обставини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині перекинулася вантажівка і заблокувала рух трасою "Київ-Чоп".

Україна ДТП Львів Львівська область поліція

 
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