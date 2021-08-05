На Львівщині поліцейська автівка потрапила у ДТП, є постраждалі
5 серпня вдень на автодорозі Львів-Ужгород у селі Оброшине (Львівська область) сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Varta1.
Зазначається, що зіткнулися поліцейський автомобіль Renault Duster і Skoda Octavia зі львівськими номерами. В результаті аварії постраждали три людини.
На місці ДТП працюють правоохоронці. Причини та обставини аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині перекинулася вантажівка і заблокувала рух трасою "Київ-Чоп".
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