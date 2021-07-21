У столичному метро побилися дві групи молодиків, застосували сльозогінний газ

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У Києві на станції метро "Хрещатик" відбулася бійка з застосуванням зброї та сльозогінного газу, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це пише Regionews з посиланням на Київ оперативний

"Якісь незрозумілі розборки прямо всередині станції метро" Хрещатик "влаштували: пістолети, газові балони ... Бідні люди, які встигли надихатися цього", - йдеться в повідомленні.

На відео чути крики: "Стій стріляти буду"

У поліції Києва повідомили, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що на станції метро "Хрещатик" між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників та з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, що від вибуху біля столичного метро "Шулявська" минулого року постраждали чотири людини