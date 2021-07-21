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21 липня 2021, 18:50 1208

У столичному метро побилися дві групи молодиків, застосували сльозогінний газ

21 липня 2021, 18:50 1208
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Фото з відкритих джерел
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У Києві на станції метро "Хрещатик" відбулася бійка з застосуванням зброї та сльозогінного газу, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це пише Regionews з посиланням на Київ оперативний

"Якісь незрозумілі розборки прямо всередині станції метро" Хрещатик "влаштували: пістолети, газові балони ... Бідні люди, які встигли надихатися цього", - йдеться в повідомленні.

На відео чути крики: "Стій стріляти буду"

У поліції Києва повідомили, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що на станції метро "Хрещатик" між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників та з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, що від вибуху біля столичного метро "Шулявська" минулого року постраждали чотири людини

газ метро поліція конфлікт бійка

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