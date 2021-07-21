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21 липня 2021, 08:32 968

В Одесі затримали зловмисника, який втік із СІЗО

21 липня 2021, 08:32 968
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Фото з відкритих джерел
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В Одесі затримали ув'язненого Сергія Кутафіна, який втік 20 липня зі слідчого ізолятора

Як повідомили у пресслужбі Одеської поліції, зловмисника спіймали в Малиновському районі міста, пише RegioNews.

"Зловмисника затримали в Малиновському районі міста - він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої. Спеціальну поліцейську операцію "Сирена" зняли", - йдеться в повідомленні.

Затриманий на цей час перебуває у відділі поліції.

Правоохоронці зазначили, що окрім вже призначеного судом покарання за крадіжку, зловмисник відповідатиме і за втечу з-під варти за ч.1 ст. 393 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що Кутафін втік з СІЗО напередодні.

Україна Одеса суд в'язниця поліція

 
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