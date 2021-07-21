В Одесі затримали зловмисника, який втік із СІЗО
В Одесі затримали ув'язненого Сергія Кутафіна, який втік 20 липня зі слідчого ізолятора
Як повідомили у пресслужбі Одеської поліції, зловмисника спіймали в Малиновському районі міста, пише RegioNews.
"Зловмисника затримали в Малиновському районі міста - він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої. Спеціальну поліцейську операцію "Сирена" зняли", - йдеться в повідомленні.
Затриманий на цей час перебуває у відділі поліції.
Правоохоронці зазначили, що окрім вже призначеного судом покарання за крадіжку, зловмисник відповідатиме і за втечу з-під варти за ч.1 ст. 393 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо, що Кутафін втік з СІЗО напередодні.
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