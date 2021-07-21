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21 июля 2021, 18:50 1136

В столичном метро подрались две группы парней, применили слезоточивый газ

21 июля 2021, 18:50 1136
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Фото из открытых источников
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В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка с применением оружия и слезоточивого газа, полиция начала уголовное производство.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Киев Оперативный

"Какие-то непонятные разборки прямо внутри станции метро" Крещатик "устроили: пистолеты, газовые баллоны ... Бедные люди, которые успели надышаться этого", - говорится в сообщении.

На видео слышны крики:"Стой стрелять буду"

В полиции Киева сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно правоохранители выяснили, что на станции метро "Крещатик" между двумя группами ребят возник конфликт, который перерос в драку с применением слезоточивого газа. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, что от взрыва у столичного метро "Шулявская" в прошлом году пострадали четыре человека

газ метро полиция конфликт драка

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