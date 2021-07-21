У Львівському аеропорту вибухівки не знайшли: у забутій сумці був ноутбук

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Підозрілу сумку, в якій могла бути вибухівка, спеціалісти-вибухотехніки вивезли та знешкодили за межами приміщення аеропорту

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, передає RegioNews.

Було евакуйовано понад 300 осіб – працівників та пасажирів. Поліцейські обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Підозрілу сумку, в якій могла бути вибухівка, спеціалісти-вибухотехніки, дотримуючись усіх заходів безпеки та використовуючи спецобладнання, вивезли та знешкодили за межами приміщення аеропорту, - йдеться в повідомленні.

Попередньо, вибухівки у сумці не виявлено.

Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Також поліцейські прокоментували ЗМІ, що встановили жінку, яка була власницею забутої сумки. Власниця розповіла, що в сумці був ноутбук. Жінці нічого не загрожує.

Встановлено особу жінки, яка забула в аеропорту сумку. Їй нічого не загрожує. Людина випадково забула сумку. За її словами, там був ноутбук, - сказали в поліції.

Кримінальну справу правоохоронці за даним фактом не відкривали.

Немає чого відкривати, людина забула сумку. Там не було вибухівки. Нічого не сталося, але поліція повинна була перевірити інформацію про підозрілий предмет. Сумка була знешкоджена, бо для її перевірки була загроза, - додали правоохоронці.

Як повідомлялося, сьогодні з аеропорту Львова евакуювали людей та персонал: шукали вибухівку.