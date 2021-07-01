У Києві вантажівка влаштувала ДТП та врізалася в міст

Фото: kyivcity.gov.ua

На проспекті Перемоги, що у Києві, сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали двоє людей, а рух транспорту на автомагістралі було обмежено

Як передає RegioNews, про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Так, навантажена газоблоками вантажівка протаранила легкові авто та врізалася в опору шляхопроводу.

Внаслідок ДТП постраждали та були госпіталізовані двоє людей. На місці події працюють пожежники, рятувальники", - йдеться у повідомленні.

У Департаменті зазначають, що сам шляхопровід не ушкоджено. У напрямку ст. м. "Святошин" від ст. м. "Берестейська" рух частково відновлено двома смугами.

Нагадаємо, у Києві ввечері 30 червня на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп, внаслідок чого постраждали кілька пасажирів.