У столиці маршрутка врізалася у стовп, постраждали пасажири
У Києві ввечері 30 червня на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп, внаслідок чого постраждали кілька пасажирів
Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".
Зазначається, що ДТП сталася за участю автобуса №476, водій якого влетів у стовп. На місці аварії працюють правоохоронці та медики. Останні оглядають постраждалих.
Причини аварії повинні встановити співробітники поліції.
На вулиці Курнатовського сталася ДТП за участю маршрутного автобусу #476, водій якого влетів у стовп. Наразі лікарі оглядають учасників аварії. Причини зіткнення мають з’ясувати правоохоронці, які вже працюють на місці.Posted by Київ Оперативний on Wednesday, June 30, 2021
Нагадаємо, нещодавно на Київщині блискавка влучила в авто з людьми.
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