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30 червня 2021, 20:14 11

У столиці маршрутка врізалася у стовп, постраждали пасажири

30 червня 2021, 20:14 11
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Фото з відкритих джерел
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У Києві ввечері 30 червня на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп, внаслідок чого постраждали кілька пасажирів

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Зазначається, що ДТП сталася за участю автобуса №476, водій якого влетів у стовп. На місці аварії працюють правоохоронці та медики. Останні оглядають постраждалих.

Причини аварії повинні встановити співробітники поліції.

На вулиці Курнатовського сталася ДТП за участю маршрутного автобусу #476, водій якого влетів у стовп. Наразі лікарі оглядають учасників аварії. Причини зіткнення мають з’ясувати правоохоронці, які вже працюють на місці.

Posted by Київ Оперативний on Wednesday, June 30, 2021

Нагадаємо, нещодавно на Київщині блискавка влучила в авто з людьми.

Київ ДТП аварія аварія Столиця

 
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