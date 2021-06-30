У столиці маршрутка врізалася у стовп, постраждали пасажири

Фото з відкритих джерел

У Києві ввечері 30 червня на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп, внаслідок чого постраждали кілька пасажирів

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Зазначається, що ДТП сталася за участю автобуса №476, водій якого влетів у стовп. На місці аварії працюють правоохоронці та медики. Останні оглядають постраждалих.

Причини аварії повинні встановити співробітники поліції.

На вулиці Курнатовського сталася ДТП за участю маршрутного автобусу #476, водій якого влетів у стовп. Наразі лікарі оглядають учасників аварії. Причини зіткнення мають з’ясувати правоохоронці, які вже працюють на місці. Posted by Київ Оперативний on Wednesday, June 30, 2021

Нагадаємо, нещодавно на Київщині блискавка влучила в авто з людьми.