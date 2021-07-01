В Киеве грузовик устроил ДТП и врезался в мост

Фото: kyivcity.gov.ua

На проспекте Победы в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое людей, а движение транспорта на автомагистрали было ограничено

Как передает RegioNews, об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Так, груженый газоблоками грузовик протаранил легковые авто и врезался в опору путепровода.

В результате ДТП пострадали и были госпитализированы два человека. На месте происшествия работают пожарные, спасатели", - говорится в сообщении.

В Департаменте отмечают, что сам путепровод не поврежден. В направлении ст. м. "Святошин" от ст. м. "Берестейская" движение частично восстановлено двумя полосами.

Напомним, в Киеве вечером 30 июня на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб, в результате пострадали несколько пассажиров.