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01 июля 2021, 13:16 381

В Киеве грузовик устроил ДТП и врезался в мост

01 июля 2021, 13:16 381
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Фото: kyivcity.gov.ua
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На проспекте Победы в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое людей, а движение транспорта на автомагистрали было ограничено

Как передает RegioNews, об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Так, груженый газоблоками грузовик протаранил легковые авто и врезался в опору путепровода.

В результате ДТП пострадали и были госпитализированы два человека. На месте происшествия работают пожарные, спасатели", - говорится в сообщении.

В Департаменте отмечают, что сам путепровод не поврежден. В направлении ст. м. "Святошин" от ст. м. "Берестейская" движение частично восстановлено двумя полосами.

Напомним, в Киеве вечером 30 июня на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб, в результате пострадали несколько пассажиров.

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