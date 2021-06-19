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19 червня 2021, 15:15 210

Зеленський звільнив голову РДА на Київщині

19 червня 2021, 15:15 210
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Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Петрука з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області

Відповідне розпорядження №504/2021-рп опубліковано на сайті глави держави, пише RegioNews.

"Звільнити Петрука Євгена Вікторовича з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”, - йдеться в документі.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський призначив "слугу народу" головою районної адміністрації Дніпра.

Україна Володимир Зеленський звільнення президент Київська область

 
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