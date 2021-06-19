Зеленський звільнив голову РДА на Київщині
Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Петрука з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області
Відповідне розпорядження №504/2021-рп опубліковано на сайті глави держави, пише RegioNews.
"Звільнити Петрука Євгена Вікторовича з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”, - йдеться в документі.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський призначив "слугу народу" головою районної адміністрації Дніпра.
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