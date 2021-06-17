Від початку літа на водоймах в Україні загинули понад півсотні людей

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За перші 16 діб червня на водоймах України загинули 52 людини, 14 із них - діти. Рятувальники стурбовані такою моторошною статистикою та закликають громадян ставитися до власної безпеки більш відповідально

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Моторошна статистика, що свідчить про байдуже ставлення громадян до питань власної безпеки під час перебування на водоймах, а також легковажного ставлення дорослих до безпеки молодого покоління", - йдеться в повідомленні.

Так, тільки за минулу добу, 16 червня, потонуло четверо дорослих та двоє дітей. Зокрема, на озері Прудник у Дніпровському районі Києва водолазно-рятувальним відділенням на відстані 10 м від берега та на глибині 3 м виявлено, вилучено з води та передано працівникам поліції тіло громадянина 2002 р.н., який потонув під час купання, попередньо, після вживання спиртних напоїв.

Цього ж дня у м. Червоноград Львівської області на р. Солокія працівниками місцевої рятувальної станції виявлено та вилучено з води тіло підлітка 2007 р.н., місцевого мешканця.

Ще один підліток 2006 р.н. потонув через порушення правил поведінки на воді у м. Покровську Донецької області на міському ставку №2.

Рятувальники стурбовані такою статистикою. Спека, що панує в Україні, змушує людей шукати прихистку біля води, а будь-яка водойма, особливо не обладнана для купання, становить смертельну загрозу", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 2 червня у селі Кам’янка Стрийського району під час екскурсії загинув 12-річний хлопець, який впав у водоспад.