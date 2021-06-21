На Киевщине за один день утонули двое взрослых и двое детей

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20 июня три человека утонули на Киевском водохранилище, еще один человек – на реке Каменка в Фастовском районе области.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Киевской области.

В частности во время отдыха на Киевском водохранилище вблизи с. Лебедевка Вышгородского района исчезли 2 человека (предварительно утонули один взрослый и десятилетний ребенок). Еще одного четырехлетнего ребенка спасли местные жители, но после проведенных реанимационных мероприятий он скончался в карете скорой помощи. К поисковым работам от ГСЧС привлечены 11 человек (из них 6 водолазов) и 3 единицы техники.



В этот же день вечером в ГСЧС сообщили, что на р. Каменка вблизи с. Трилесы Фастовского района на лодке находилось 8 человек из них 7 человек самостоятельно добрались до берега и 1 человек утонул. К поискам от ГСЧС привлечено 5 человек и 2 единицы техники.

Напомним, всего с начала лета на водоемах в Украине погибли более полусотни человек, 17 из них - дети.