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17 июня 2021, 08:26 129

В центрах массовой вакцинации Киева, Днепра и Одессы изменился график работы

17 июня 2021, 08:26 129
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Фото: из открытых источников
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Часть центров массовой вакцинации по всей стране изменит свой график на ближайшие выходные из-за праздничных дней, в частности, некоторые центры будут работать в четверг и пятницу, а другие в понедельник

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в Одессе все четыре центра вакцинации будут работать в понедельник, 21 июня.

В Киеве и Днепре центры вакцинации будут работать в течение 17-18 июня (четверг и пятница).

В министерстве отмечают, что график работы центров еще может измениться и советуют следить за изменениями на сайте ведомства. Всего, в течение 17-21 июня в Украине будут работать почти 70 центров массовой вакцинации.

Напомним, ранее стало известно, что на Полтавщине центры вакцинации заработают в четверг, пятницу и субботу.

вакцина вакцинация коронавирус Минздрав медики

 
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