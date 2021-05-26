12:59  26 травня
Вчені спрогнозували щоденну кількість COVID-хворих на початку літа в Україні
11:31  26 травня
У Києві слідчі ДБР прийшли з обшуками до Будинку профспілок
08:11  26 травня
На Донбасі через снайперські обстріли поранено українського військовослужбовця
UA | RU
UA | RU
26 травня 2021, 11:31 240

У Києві слідчі ДБР прийшли з обшуками до Будинку профспілок

26 травня 2021, 11:31 240
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні зранку, 26 травня, співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки та вилучення службових документів у Будинку профспілок на Майдані Незалежності

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Федерації профспілок України.

Відомо, що обшуки слідчі проводять у кабінеті обраного 25 травня голови Федерації профспілок Григорія Осового. Також обшуки здійснюють в правовому та майновому департаментах.

У Федерації профспілок України зазначають, що жодних звинувачень ДБР не пред'являло.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

обшуки ДБР Київ документ профспілка

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua