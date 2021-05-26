У Києві слідчі ДБР прийшли з обшуками до Будинку профспілок

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Сьогодні зранку, 26 травня, співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки та вилучення службових документів у Будинку профспілок на Майдані Незалежності

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Федерації профспілок України.

Відомо, що обшуки слідчі проводять у кабінеті обраного 25 травня голови Федерації профспілок Григорія Осового. Також обшуки здійснюють в правовому та майновому департаментах.

У Федерації профспілок України зазначають, що жодних звинувачень ДБР не пред'являло.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.