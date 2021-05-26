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26 мая 2021, 11:31 251

В Киеве следователи ГБР пришли с обысками в Дом профсоюзов

26 мая 2021, 11:31 251
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Фото: из открытых источников
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Сегодня утром, 26 мая, сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски и изъятия служебных документов в Доме профсоюзов на Майдане Независимости

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Украины.

Известно, что обыски следователи проводят в кабинете избранного 25 мая председателя Федерации профсоюзов Григория Осового. Также обыски осуществляют в правовом и имущественном департаментах.

В Федерации профсоюзов Украины отмечают, что никаких обвинений ГБР не предъявляло.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

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