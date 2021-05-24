В Киеве произошло смертельное ДТП: грузовик наехал на легковое авто и загорелся

Фото: kyivpatrol

На Брест-Литовском шоссе в Киеве ночью произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения грузовика и легкового авто произошло возгорание грузового автомобиля

Как передает RegioNews, об этом сообщила Магнолия-ТВ на странице в Facebook.

Отмечается, что ДТП произошло при выезде из Киева на КПП. По предварительной информации, водитель грузовика ехал в направлении метро "Житомирская". Однако, по неизвестной причине грузовик занесло на встречную полосу.

Водитель фуры снес отбойник и протаранил легковой автомобиль. На видео с места событий видно, что легковой автомобиль оказался под горящей фурой.

Возле изуродованного транспорта лежало бездыханное тело человека. Некоторые очевидцы предполагают, что это пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП. Пока неизвестно сколько людей сгорело заживо в легковушке", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что водителя фуры госпитализировали.

Напомним, ранее ДТП произошло на Харьковщине, автомобиль разорвало пополам, есть травмированные.