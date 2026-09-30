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30 вересня 2026, 21:58

На Закарпатті арештували батька-вихователя через сексуальне насильство над підлітком

30 вересня 2026, 21:58
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Закарпатті 40-річного батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу взяли під варту без права внесення застави. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві над 17-річною вихованкою

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, чоловік разом із дружиною виховував власних і прийомних дітей та був батьком-вихователем дитячого будинку сімейного типу.

Після влаштування до родини 17-річної дівчини, за версією слідства, чоловік почав виявляти до неї сексуальний інтерес.

Упродовж 2025–2026 років він, як встановили правоохоронці, посилював контроль над вихованкою: перевіряв її листування та обмежував виходи з дому. Дівчина, за даними слідства, просила чоловіка припинити фізичний контакт, відштовхувала його та намагалася уникати таких ситуацій.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи.

За клопотанням ювенального прокурора Закарпаття суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Щоб зменшити психологічне навантаження на потерпілу та не допустити її повторної травматизації, дівчину допитали за участю психолога у спеціалізованому центрі за моделлю "Барнахус".

Крім того, прокуратура ініціювала припинення роботи дитячого будинку сімейного типу. Договір, на підставі якого він функціонував, розірвали. Вихованців вилучили та передали до дитячого будинку.

Досудове розслідування триває. Відповідно до принципу презумпції невинуватості, остаточну винуватість чоловіка має встановити суд.

Нагадаємо, що Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області засудив 47-річного чоловіка до шести років позбавлення волі за розпусні дії щодо 8-річної дівчинки та зберігання матеріалів сексуального насильства над дітьми.

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