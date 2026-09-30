Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: загорівся будинок, є загиблий
Протягом дня росіяни атакували Дніпропетровщину понад 40 разів. На жаль, є жертви серед населення
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару загинув 33-річний місцевий житель. На місті атаки сталась пожежа. У Дніпрі безпілотник пошкодив будинок, гараж та авто.
У Нікопольському районі внаслідок обстрілу постраждав 60-річний чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру, підприємство, заклад культури та житлові будинки.
Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по Національному університету харчових технологій у Києві. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі навчального закладу.
Ворожі КАБи розтрощили управління соцзахисту у Краматорську: є постраждаліВсі новини »
30 вересня 2026, 18:59У Києві під час повторного обстрілу постраждав рятувальник-рекордсмен
30 вересня 2026, 13:10На Рівненщині вдруге за два місяці горів завод із виробництва пінопласту
30 вересня 2026, 07:36
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
Суди задовольнили 32 позови прокуратури щодо коштів на фортифікації на Сумщині
30 вересня 2026, 22:51"Сімейна пара" по всій Україні шпигувала для росіян
30 вересня 2026, 22:40У Херсоні місцевий різноробочий допомагав росіянам катувати жителів
30 вересня 2026, 22:20Спровокував ДТП і застрелив військового: в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві
30 вересня 2026, 22:08На Закарпатті арештували батька-вихователя через сексуальне насильство над підлітком
30 вересня 2026, 21:58На Київщині через ворожі обстріли загинули 17 людей, понад 80 поранені
30 вересня 2026, 21:09На Херсонщині через ворожі обстріли загинула жінка і п'ятеро людей поранені
30 вересня 2026, 20:56Прикордонники влучно вдарили по десятьох укриттях росіян
30 вересня 2026, 20:25У Харкові судитимуть чоловіка за стрілянину з вікна квартири
30 вересня 2026, 20:11
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум