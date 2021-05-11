У Київському центрі нефрології вперше провели посмертну трансплантацію нирки

Новий орган отримав 40-річний киянин, нирки якого повністю перестали функціонувати у 2016 році

Новий орган отримав 40-річний киянин, нирки якого повністю перестали функціонувати у 2016 році

Фото: Facebook

Минулого тижня у Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку. Донорська нирка 57-річного чоловіка, який потрапив до лікарні з діагнозом - "гострий геморагічний інсульт", запрацювала одразу ж на операційному столі.

Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, два місяці тому 40-річний киянин став на "лист очікування” нового органу. Його нирки повністю втратили свою функцію у 2016 році. Відтоді чоловік перебував на гемодіалізі, який тричі на тиждень проходив у Київському міському центрі нефрології та діалізу.

Донором для реципієнта став 57-річний чоловік, який потрапив до Київської обласної лікарні з діагнозом "гострий геморагічний інсульт". На жаль, усі спроби його врятувати були марними. Консиліум лікарів діагностував у пацієнта смерть мозку, а дружина дала згоду на донорство", - повідомив Поворозник.

Операція розпочалася пізно увечері 6 травня і тривала три години. Донорська нирка запрацювала одразу ж на операційному столі.

Після такої складної операції важко давати прогнози, бо на пацієнта ще чекає тривалий процес відновлення. Проте сьогодні можна стверджувати – стан пацієнта стабільний”, - додав Микола Поворозник.

Нагадаємо, 22 квітня повідомлялось, що у Миколаєві від коронавірусу померли дві породіллі.

20 квітня стало відомо, що у Харкові померла вже третя за місяць породілля з COVID-19.