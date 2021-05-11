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В Киевском центре нефрологии впервые провели посмертную трансплантацию почки
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11 мая 2021, 10:52 300

В Киевском центре нефрологии впервые провели посмертную трансплантацию почки

11 мая 2021, 10:52 300
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Новый орган получил 40-летний киевлянин, почки которого полностью перестали функционировать в 2016 году
Новый орган получил 40-летний киевлянин, почки которого полностью перестали функционировать в 2016 году
Фото: Facebook
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На прошлой неделе в Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые посмертно трансплантировали почку. Донорская почка 57-летнего мужчины, который попал в больницу с диагнозом - "острый геморрагический инсульт", заработала сразу же на операционном столе.

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

По его словам, два месяца назад 40-летний киевлянин стал на "лист ожидания” нового органа. Его почки полностью потеряли свою функцию в 2016 году. С тех пор мужчина находился на гемодиализе, который трижды в неделю проходил в Киевском городском центре нефрологии и диализа.

Донором для реципиента стал 57-летний мужчина, который попал в Киевскую областную больницу с диагнозом "острый геморрагический инсульт". К сожалению, все попытки его спасти были тщетными. Консилиум врачей диагностировал у пациента смерть мозга, а жена дала согласие на донорство", - сообщил Поворозник.

Операция началась поздно вечером 6 мая и продолжалась три часа. Донорская почка заработала сразу же на операционном столе.

После такой сложной операции трудно давать прогнозы, потому что пациента еще ждет длительный процесс восстановления. Однако сегодня можно утверждать – состояние пациента стабильное”, - добавил Николай Поворозник.

Напомним, 22 апреля сообщалось, что в Николаеве от коронавируса умерли две роженицы.

20 апреля стало известно, что в Харькове умерла уже третья за месяц роженица из COVID-19.

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