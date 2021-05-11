В Киевском центре нефрологии впервые провели посмертную трансплантацию почки
На прошлой неделе в Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые посмертно трансплантировали почку. Донорская почка 57-летнего мужчины, который попал в больницу с диагнозом - "острый геморрагический инсульт", заработала сразу же на операционном столе.
Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.
По его словам, два месяца назад 40-летний киевлянин стал на "лист ожидания” нового органа. Его почки полностью потеряли свою функцию в 2016 году. С тех пор мужчина находился на гемодиализе, который трижды в неделю проходил в Киевском городском центре нефрологии и диализа.
Донором для реципиента стал 57-летний мужчина, который попал в Киевскую областную больницу с диагнозом "острый геморрагический инсульт". К сожалению, все попытки его спасти были тщетными. Консилиум врачей диагностировал у пациента смерть мозга, а жена дала согласие на донорство", - сообщил Поворозник.
Операция началась поздно вечером 6 мая и продолжалась три часа. Донорская почка заработала сразу же на операционном столе.
После такой сложной операции трудно давать прогнозы, потому что пациента еще ждет длительный процесс восстановления. Однако сегодня можно утверждать – состояние пациента стабильное”, - добавил Николай Поворозник.
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