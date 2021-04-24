У Києві викрили шахраїв на розкраданні 96 млн грн інвестицій

Вони хотіли вкрасти гроші, які призначалися на будівництво офісів та житла

Вони хотіли вкрасти гроші, які призначалися на будівництво офісів та житла

Фото: Нацполіція

Слідчі Національної поліції викрили схему шахрайського заволодіння понад 96 мільйонів гривень, які призначалися для будівництва офісного та житлового комплексу у Києві.

Про це пише RegioNews з посиланням на Управління комунікації Нацполіції України.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що іноземна компанія інвестувала понад 96 мільйонів гривень у будівництво офісного та житлового комплексу у Подільському районі міста Києва.

Однак будівництво не розпочалося, а гроші привласнили декілька осіб, які обіцяли здійснити зведення комплексу. 23 квітня на території міста Києва та Київської області проведено низку санкціонованих обшуків.

У результаті вилучено документацію щодо отримання та подальшого руху коштів, які належали інвестиційній компанії, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила масштабну схему розкрадання земель у Донецькій та Запорізькій областях.