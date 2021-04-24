У Києві викрили шахраїв на розкраданні 96 млн грн інвестицій
Слідчі Національної поліції викрили схему шахрайського заволодіння понад 96 мільйонів гривень, які призначалися для будівництва офісного та житлового комплексу у Києві.
Про це пише RegioNews з посиланням на Управління комунікації Нацполіції України.
Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що іноземна компанія інвестувала понад 96 мільйонів гривень у будівництво офісного та житлового комплексу у Подільському районі міста Києва.
Однак будівництво не розпочалося, а гроші привласнили декілька осіб, які обіцяли здійснити зведення комплексу. 23 квітня на території міста Києва та Київської області проведено низку санкціонованих обшуків.
У результаті вилучено документацію щодо отримання та подальшого руху коштів, які належали інвестиційній компанії, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила масштабну схему розкрадання земель у Донецькій та Запорізькій областях.