17:02  24 квітня
У центрі Дніпра кілер розстріляв людину в автомобілі
15:08  24 квітня
У Києві викрили шахраїв на розкраданні 96 млн грн інвестицій
10:04  24 квітня
Доба в ООС: окупанти 20 разів обстріляли позиції ЗСУ
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2021, 15:08 265

У Києві викрили шахраїв на розкраданні 96 млн грн інвестицій

24 квітня 2021, 15:08 265
Читайте также на русском языке
Вони хотіли вкрасти гроші, які призначалися на будівництво офісів та житла
Вони хотіли вкрасти гроші, які призначалися на будівництво офісів та житла
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Слідчі Національної поліції викрили схему шахрайського заволодіння понад 96 мільйонів гривень, які призначалися для будівництва офісного та житлового комплексу у Києві.

Про це пише RegioNews з посиланням на Управління комунікації Нацполіції України.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що іноземна компанія інвестувала понад 96 мільйонів гривень у будівництво офісного та житлового комплексу у Подільському районі міста Києва.

Однак будівництво не розпочалося, а гроші привласнили декілька осіб, які обіцяли здійснити зведення комплексу. 23 квітня на території міста Києва та Київської області проведено низку санкціонованих обшуків.

У результаті вилучено документацію щодо отримання та подальшого руху коштів, які належали інвестиційній компанії, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила масштабну схему розкрадання земель у Донецькій та Запорізькій областях.

обшуки обшук кримінал Київ гроші

В Одесі прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет
24 квітня 2021, 12:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк
Очільник Херсонщини Козир: свій серед чужих
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua