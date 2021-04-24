В Киеве разоблачили мошенников на хищении 96 млн грн инвестиций

Они хотели украсть деньги, которые предназначались на строительство офисов и жилья

Они хотели украсть деньги, которые предназначались на строительство офисов и жилья

Фото: Нацполиция

Следователи Национальной полиции разоблачили схему мошеннического завладения более 96 миллионов гривен, которые предназначались для строительства офисного и жилого комплекса в Киеве.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Управление коммуникации Нацполиции Украины.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что иностранная компания инвестировала свыше 96 миллионов гривен в строительство офисного и жилого комплекса в Подольском районе города Киева.

Однако строительство не началось, а деньги присвоили несколько человек, которые обещали осуществить возведение комплекса. 23 апреля на территории города Киева и Киевской области был проведен ряд санкционированных обысков.

В результате изъята документация по получению и дальнейшему движению средств, которые принадлежали инвестиционной компании, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила масштабную схему хищения земель в Донецкой и Запорожской областях.