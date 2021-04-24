В Одесі прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет

Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень

Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень

Фото: ДПСУ

В Одеському порту прикордонники виявили контрабанду сигарет. Правоохоронці перевірили 12 контейнерів з вантажем цигарок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.

Оборудка передбачала ввезення цих сигарет в Україну з ОАЕ та інших країн і подальше незаконне переміщення до країн Євросоюзу, нібито призначених для Duty Free.

"За результатами огляду контейнерів виявлено понад 13 700 ящиків з сигаретами. Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Україні блокували контрабанду медпрепаратів для боротьби з суміжними хворобами при COVID-19.

Також СБУ попередила масштабну контрабанду товару з Росії та ОРДЛО на 4 мільйони.