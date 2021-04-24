В Одесі прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет
Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень
Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень
В Одеському порту прикордонники виявили контрабанду сигарет. Правоохоронці перевірили 12 контейнерів з вантажем цигарок.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.
Оборудка передбачала ввезення цих сигарет в Україну з ОАЕ та інших країн і подальше незаконне переміщення до країн Євросоюзу, нібито призначених для Duty Free.
"За результатами огляду контейнерів виявлено понад 13 700 ящиків з сигаретами. Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в Україні блокували контрабанду медпрепаратів для боротьби з суміжними хворобами при COVID-19.
Також СБУ попередила масштабну контрабанду товару з Росії та ОРДЛО на 4 мільйони.
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