Після втручання депутата Київради Трубіцина в столиці демонтували нелегальну "розливайку"

Комунальники столиці демонтували незаконно встановлений МАФ під вивіскою "Продукти". В ньому також торгували міцними алкогольними напоями, в тому числі на розлив

Комунальники столиці демонтували незаконно встановлений МАФ під вивіскою "Продукти". В ньому також торгували міцними алкогольними напоями, в тому числі на розлив

Після масових скарг, які надходять депутату Київради Владиславу Трубіцину від мешканців столиці на діяльність незаконних торгових точок, було демонтовано і перевезено на штрафмайданчик КП «Київблагоустрій» ще одну тимчасову споруду. Вона працювала по вулиці Заболотного, 136 і не лише обмежувала громадський життєвий простір, але в ній ще й відбувалась нелегальна торгівля підакцизними товарами – цигарками, пивом та міцними алкогольними напоями в пляшках та на розлив.

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