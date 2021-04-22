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22 квітня 2021, 19:00 7

Після втручання депутата Київради Трубіцина в столиці демонтували нелегальну "розливайку"

22 квітня 2021, 19:00 7
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Комунальники столиці демонтували незаконно встановлений МАФ під вивіскою "Продукти". В ньому також торгували міцними алкогольними напоями, в тому числі на розлив
Комунальники столиці демонтували незаконно встановлений МАФ під вивіскою "Продукти". В ньому також торгували міцними алкогольними напоями, в тому числі на розлив
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Після масових скарг, які надходять депутату Київради Владиславу Трубіцину від мешканців столиці на діяльність незаконних торгових точок, було демонтовано і перевезено на штрафмайданчик КП «Київблагоустрій» ще одну тимчасову споруду. Вона працювала по вулиці Заболотного, 136 і не лише обмежувала громадський життєвий простір, але в ній ще й відбувалась нелегальна торгівля підакцизними товарами – цигарками, пивом та міцними алкогольними напоями в пляшках та на розлив.

Про це стало відомо з повідомлення депутата Київради, голови Постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості і міського благоустрою Владислава Трубіцина на його сторінці у Фейсбук, пише RegioNews.

Демонтували незаконну споруду працівники КП "Київблагоустрій" із залученням близько 20-ти співробітників Національної поліції. Адже не всі місцеві мешканці були задоволені діями комунальників – власники "розливайки", а також її постійні клієнти чинили спротив і намагались завадити знесенню незаконного об'єкта. Тепер горе-бізнесменам загрожує штраф до 85 тисяч гривень.

"Ми й надалі охоронятимемо громадський простір від нечистих на руку підприємців, для яких прибутки важливіші за законність і здоров’я киян. Такому "бізнесу" немає місця в столиці. Ми не відступимося допоки не викорінимо ці атавізми", - заявив на місці події журналістам депутат Київради Владислав Трубіцин.

Владиславу Трубіцину мешканці столиці масово скаржаться на діяльність незаконних торгових точок. По вулиці...

Posted by Владислав Трубіцин on Wednesday, April 21, 2021

Нагадаємо, раніше депутат Київської міськради Владислав Трубіцин звернувся до Департаменту охорони культурної спадщини та Департаменту містобудування та архітектури щодо проведення огляду технічного стану, складання акту технічного стану і винесення припису в разі невідповідності умов стосовно початку будівельних робіт на місці історичного будинку по вулиці Тургенєвській, 19. Він також подав заяву про підозру щодо знищення пам’ятки культурної спадщини до Національної поліції.

Київ депутат Київрада Владислав Трубіцин МАФ

 
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