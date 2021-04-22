После вмешательства депутата Киевсовета Трубицына в столице демонтировали нелегальную "разливайку"
После массовых жалоб, которые приходят депутату Киевсовета Владиславу Трубицыну от жителей столицы на деятельность незаконных торговых точек, было демонтировано и перевезено на штрафплощадку КП «Киевблагоустрий» еще одно временное сооружение, которе работало без необходимых разрешительных документов. Оно размещалось по улице Заболотного 136 и не только ограничивало общественное жизненное пространство, но также в нем нелегально торговали сигаретами, пивом и крепкими алкогольными напитками в бутылках и на разлив.
Об этом стало известно из сообщения депутата Киевсовета, главы Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислава Трубицына на его странице в Фейсбук, пишет RegioNews.
Демонтировали незаконное сооружение сотрудники КП "Киевблагоустрий" с привлечением около 20-ти работников Национальной полиции. Ведь не все месные жители были довольны действиями коммунальщиков – собственники "разливайки", а также ее постоянные клиенты оказывали сопротивление и старались помешать сносу незаконного объекта. Теперь горе-бизнесменам угрожает штраф до 85 тысяч гривен.
"Мы и дальше будем оберегать общественное пространство от нечистых на руку предпринимателей, для которых прибыль важнее законности и здоровья киевлян. Такому "бизнесу" нет места в столице. Мы не отступимся до тех пор, пока не искореним эти атавизмы", - заявил на месте событий журналистам депутат Киевсовета Владислав Трубицын.
Владиславу Трубіцину мешканці столиці масово скаржаться на діяльність незаконних торгових точок. По вулиці...Posted by Владислав Трубіцин on Wednesday, April 21, 2021
Напомним, ранее депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын обратился в Департамент охраны культурного наследия и Департамент градострения и архитектуры относительно проведения осмотра технического состояния, составления акта технического состояния и вынесения предписания в случае несоответствия условий касательно начала строительных работ на месте исторического дома по улице Тургеневской, 19. Он также подал заявление о подозрении в уничтожении памятки культурного наследия в Национальную полицию.