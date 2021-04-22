После вмешательства депутата Киевсовета Трубицына в столице демонтировали нелегальную "разливайку"

Коммунальщики Киева демонтировали незаконно установленный МАФ под вывеской "Продукты". В нем также торговали крепкими алкогольными напитками, в том числе на разлив

Коммунальщики Киева демонтировали незаконно установленный МАФ под вывеской "Продукты". В нем также торговали крепкими алкогольными напитками, в том числе на разлив

После массовых жалоб, которые приходят депутату Киевсовета Владиславу Трубицыну от жителей столицы на деятельность незаконных торговых точек, было демонтировано и перевезено на штрафплощадку КП «Киевблагоустрий» еще одно временное сооружение, которе работало без необходимых разрешительных документов. Оно размещалось по улице Заболотного 136 и не только ограничивало общественное жизненное пространство, но также в нем нелегально торговали сигаретами, пивом и крепкими алкогольными напитками в бутылках и на разлив.

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