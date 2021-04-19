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19 квітня 2021, 16:37 3

В Києві серед білого дня зарізали людину

19 квітня 2021, 16:37 3
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Це сталося у Дніпровському районі столиці
Це сталося у Дніпровському районі столиці
Фото з відкритих джерел
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У Києві 19 квітня відбулося вбивство. Невідомий зарізав чоловіка, 1958 року народження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua у Facebook.

Інцидент стався на Стальського, 28б. Загиблий помер від удару в шию. Приїхавши на місце події, медики констатували смерть.

Зараз на місці працюють криміналісти, кінологи та слідчо-оперативна група.

Убийство в Киеве: зарезали мужчину В столице на Стальского, 28б, убили мужчину 58 года рождения. Погибшему нанесли...

Posted by dtp.kiev.ua on Monday, April 19, 2021

Нагадаємо, 18 квітня у Києві зарізали продавця квітів.

кримінал Київ убивство поліція кримінальна справа

 
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